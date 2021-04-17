Индийская мутация коронавируса может помешать смягчению карантина в Великобритании
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Мутация индийского коронавируса может "сорвать" движение Великобритании к смягчению карантина. Об этом пишет УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Согласно последним данным, число случаев заражения COVID-19 в Великобритании упало до самого низкого уровня с осени.
Один из британских экспертов иммунологии сказал, что страна должна быть начеку против третьей волны коронавируса после того, как было обнаружено 77 случаев варианта мутации B.1.617, который был впервые обнаружен в Индии.
Денни Альтман из Имперского колледжа считает, что в случае выявления индийского штамма в прибывающих путешественников, их должны поместить на карантин в гостиницах.
Однако, официальные лица рассматривают такой вариант, как находящийся в стадии рассмотрения.
Контекст
Даунинг-стрит настаивает на том, чтобы поездка Бориса Джонсона в Индию в конце этого месяца все же состоялась. Это будет его первый большой международный визит после заключения торгового соглашения по Brexit с Брюсселем.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус сказал, что уровень коронавируса во всем мире "вызывает беспокойство", поскольку в пятницу в Индии было зарегистрировано более 217 000 случаев заболевания.
Дополнение
О выявлении индийского штамма стало известно в конце марта.
Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения Индии сообщал, что новый штамм имеет двойную мутацию. Пока у власти недостаточно информации для того, чтобы установить прямую связь между появлением мутаций и быстрым ростом случаев заболевания в некоторых индийских штатах.
В декабря 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тогда сообщил, что мутация распространяется на 70% быстрее своего предшественника. Многие государства ограничили транспортное сообщение с Соединенным Королевством, а в самой стране усилили противокоронавирусные мероприятия.
Об обнаружении новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 в Южно-Африканской Республике стало известно также в декабре. Как заявили эксперты, южноафриканский штамм COVID-19 опаснее британского, так как приобретает мутации для повторного заражения людей.