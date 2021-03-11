"Британський" штам коронавірусу виявився на 64% смертельнішим за інші - дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. "Британський" штам COVID-19 виявився приблизно на 64% смертельнішим за ті варіанти, які циркулювали раніше. Про це йдеться в дослідженні, проведеному Ексетерським університетом, його результати опубліковані в British Medical Journal, передає УНН.
Деталі
"У дослідженні порівнювали показники смертності серед людей, інфікованих новим варіантом, і серед людей, інфікованих іншими штамами", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що він показав, що новий варіант привів до 227 смертельних випадків у вибірці з 54 906 пацієнтів - в порівнянні зі 141 серед того ж числа пацієнтів, що близько підходять, та в яких були попередні штами.
Так, ймовірність померти від "британського" штаму вище від 32% до 104%, що в середньому становить 64%.
Доповнення
Відомий своєю більшою заразністю штам коронавірусу VOC 202012/01, який був виявлений спочатку у Великій Британії, був за тиждень виявлений ще в п'яти країнах, і їх загальне число досягло 111. До 58 держав розширилася географія поширення штаму 501Y.V2, виявленого в ПАР, а штам P.1, присутність якого спочатку було виявлено в Бразилії і Японії, циркулює зараз в 32 країнах.
За даними ВООЗ, новий штам коронавірусу, вперше виявлений у Великій Британії.
14 грудня 2020 року влада Великої Британії повідомила ВООЗ про виявлення методом геномного секвенування нового варіанту вірусу SARS-CoV-2. Результати аналізу вказують на здатність нового варіанту легше передаватися від людини до людини.
Виявлений "британський" варіант коронавірусу не тільки швидше передається, але і, можливо, більш смертоносний, заявив раніше прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Він уточнив, що розроблені вакцини ефективні проти обох варіантів коронавірусу.