Британский штамм коронавируса обнаружили за неделю еще в пяти странах

Что известно

В еженедельном эпидемиологическом бюллетене отмечается, что штамм VOC 202012/01 “обнаружен по состоянию на 9 марта еще в пяти странах, и в целом 111 государств во всех шести регионах ВОЗ информировали о случаях (заболевания), вызванных этим видом (коронавируса)”. Согласно данным исследований, его способность заражать людей на 36-75% выше, чем у первого известного штамма коронавируса SARS-CoV-2. Специалисты указывают на “возможный повышенный риск госпитализации”, а также более тяжелое течение болезни и смерти.

Что касается разновидности коронавируса 501Y.V2, то со 2 марта он обнаружен дополнительно в трех странах, и их общее число достигло сейчас 58. Этот штамм, по имеющимся у ВОЗ сведениям, в полтора раза более заразен, чем начальный SARS-CoV- 2. В свою очередь штамм P.1 циркулирует в 32 странах, и за неделю их количество выросло на три. Его способность инфицировать людей также расценивается как более высокая.

Что предшествовало

В январе в ВОЗ заявили, что возникновение новых вариантов коронавируса было ожидаемым, поскольку вирусам свойственно постоянно меняться. Комитет ВОЗ по чрезвычайным ситуациям на своем заседании 14 января призвал страны расширить научные исследования геномной последовательности мутирующих возбудителей коронавирусной инфекции, а также делиться имеющейся информацией с другими государствами.

Другие штаммы коронавируса в Украине

4 марта на территории Украины зафиксировали циркуляцию “британского” штамма коронавируса.