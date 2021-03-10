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Британський штам коронавірусу виявили за тиждень ще в п'яти країнах

Британський штам коронавірусу виявили за тиждень ще в п'яти країнах

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 березня. УНН. Відомий своєю більшою заразністю штам коронавірусу VOC 202012/01, виявлений спочатку у Великій Британії, був виявлений за тиждень ще в п’яти країнах, і їх загальне число досягло 111. До 58 держав розширилася географія поширення штаму 501Y.V2, виявленого в ПАР, а штам P.1, присутність якого спочатку було виявлено в Бразилії і Японії, циркулює зараз в 32 країнах, повідомила в ніч на середу в Женеві Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), передає УНН.

Що відомо

В щотижневому епідеміологічному бюлетені зазначається, що штам VOC 202012/01 “виявлено станом на 9 березня ще в п’яти країнах, і в цілому 111 держав у всіх шести регіонах ВООЗ інформували про випадки (захворювання), викликаних цим різновидом (коронавірусу)” . Згідно з даними досліджень, його здатність заражати людей на 36-75% вища, ніж у самого першочергово відомого штаму коронавірусу SARS-CoV-2. Фахівці вказують на “можливий підвищений ризик госпіталізації”, а також більш важкий перебіг хвороби та смерті.

Що стосується різновиду коронавірусу 501Y.V2, то з 2 березня він виявлений ​​додатково в трьох країнах, і їх загальне число досягло зараз 58. Цей штам, за наявними у ВООЗ відомостями, в півтора рази більше заразний, ніж початковий SARS-CoV-2. У свою чергу штам P.1 циркулює в 32 країнах, і за тиждень їх кількість зросла на три. Його здатність інфікувати людей також розцінюється як більш висока.

Що передувало

У січні у ВООЗ заявили, що виникнення нових варіантів коронавірусу було очікуваним, оскільки вірусам властиво постійно змінюватися. Комітет ВООЗ з надзвичайних ситуацій на своєму засіданні 14 січня закликав країни розширити наукові дослідження геномної послідовності мутуючих збудників коронавірусної інфекції, а також ділитися наявною інформацією з іншими державами.

Інші штами коронавірусу в Україні

4 березня на території України зафіксували циркуляцію “британського” штаму коронавірусу.

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