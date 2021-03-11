"Британский" штамм коронавируса оказался на 64% смертельнее прочих - исследование
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. "Британский" штамм COVID-19 оказался примерно на 64% смертельнее тех вариантов, которые циркулировали раньше. Об этом говорится в исследовании, проведенном Эксетерским университетом, его результаты опубликованы в British Medical Journal, передает УНН.
Детали
"В исследовании сравнивали показатели смертности среди людей, инфицированных новым вариантом, и среди людей, инфицированных другими штаммами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что он показал, что новый вариант привел к 227 смертельным случаям в выборке из 54 906 пациентов - по сравнению со 141 среди того же числа близко подходящих пациентов, у которых были предыдущие штаммы.
Так, вероятность умереть от "британского" штамма выше от 32% до 104%, что в среднем составляет 64%.
Дополнение
Известный своей большей заразностью штамм коронавируса VOC 202012/01, который был обнаружен сначала в Великобритании, был за неделю обнаружен еще в пяти странах, и их общее число достигло 111. До 58 государств расширилась география распространения штамма 501Y.V2, обнаруженного в ЮАР, а штамм P.1, присутствие которого сначала было обнаружено в Бразилии и Японии, циркулирует сейчас в 32 странах.
По данным ВОЗ, новый штамм коронавируса, впервые обнаруженный в Великобритании.
14 декабря 2020 года власти Великобритании сообщили ВОЗ о выявлении методом геномного секвенирования нового варианта вируса SARS-CoV-2. Результаты анализа указывают на способность нового варианта легче передаваться от человека к человеку.
Обнаруженный "британский" вариант коронавируса не только быстрее передается, но и, возможно, более смертоносный, заявил ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он уточнил, что разработанные вакцины эффективны против обоих вариантов коронавируса.