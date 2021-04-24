У Швейцарії виявили перший випадок індійського штаму COVID-19

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"Перший випадок індійського варіанту Covid-19 був виявлений у Швейцарії, повідомило Федеральне управління охорони здоров'я в Twitter. Справа стосується пасажира, який знаходився транзитом в аеропорту", - пишуть ЗМІ.

Деталі

У суботу, 24 квітня, в офісі Федерального управління охорони заявили, що в даний час обговорюється додавання Індії до списку країн, схильних до ризику через швидке поширення цього варіанту в країні.

В даний час тільки громадяни Швейцарії або люди з повісткою на проживання з Індії можуть в'їжджати до Швейцарії з Індії.

В управлінні охорони здоров'я повідомили, що зразок з мутацією індійського коронавірусу датований кінцем березня. Пасажир прибув до Швейцарії з європейської країни в якості транзитного.

Доповнення

МОЗ Індії оголосив про виявлення нового штаму коронавірусу з подвійною мутацією в країні.

Також повідомлялось, що мутація індійського коронавірусу може "зірвати" рух Великої Британії до пом'якшенню карантинних обмежень.