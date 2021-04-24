В Швейцарии обнаружили первый случай индийского штамма COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Швейцарии официально подтвержден первый случай заражения индийским штаммом коронавируса, сообщает УНН со ссылкой на Swissinfo.
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"Первый случай индийского варианта Covid-19 был обнаружен в Швейцарии, сообщило Федеральное управление здравоохранения в Twitter. Дело касается пассажира, который находился транзитом в аэропорту", - пишут СМИ.
Детали
В субботу, 24 апреля, в офисе Федерального управления охраны заявили, что в настоящее время обсуждается добавления Индии в список стран, подверженных риску из-за быстрого распространения этого варианта в стране.
В настоящее время только граждане Швейцарии или люди с видом на жительство из Индии могут въезжать в Швейцарию из Индии.
В управлении здравоохранения сообщили, что образец с мутацией индийского коронавируса датирован концом марта. Пассажир прибыл в Швейцарию из европейской страны в качестве транзитного.
Дополнение
Минздрав Индии объявил об обнаружении нового штамма коронавируса с двойной мутацией в стране.
Также сообщалось, что мутация индийского коронавируса может "сорвать" движение Великобритании к смягчению карантина.