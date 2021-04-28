ВООЗ назвала причини нового спалаху коронавірусу в Індії

ukru
Ексклюзив
10:51 • 52817 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

10:29 • 95590 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 131454 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 172847 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 255265 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 185766 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 178717 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188521 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155251 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160306 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

18 березня, 05:18 • 111038 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

18 березня, 05:25 • 125048 перегляди
Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

09:47 • 73069 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

09:52 • 102202 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

09:59 • 114915 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 255265 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 202744 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 297627 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 292736 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 419175 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 17168 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 95419 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 100242 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 95729 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 112346 перегляди
Актуальне
ВООЗ назвала причини нового спалаху коронавірусу в Індії

ВООЗ назвала причини нового спалаху коронавірусу в Індії

Київ • УНН

 • 15287 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що основною причиною нового спалаху коронавірусу в Індії стало поширення більш сильних і заразних штамів коронавірусу, а також "ідеальний шторм" масових зібрань, і низький рівень вакцинації. Про це пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Як заявив офіційний представник ВООЗ Тарік Яшаревич, більш західний штам вірусу не є основною і єдиною причиною нового спалаху COVID-19.

Цитата

"Ступінь, в якій ці вірусні зміни відповідальні за різке збільшення випадків захворювання в країні, залишається неясним, оскільки є й інші фактори, такі як недавні масові скупчення людей в громадських місцях, які могли сприяти зростанню захворювань", - заявив Яшаревич.

Крім перерахованих вище причин, Яшаревич зазначив, що на медичних працівників Індії було здійснено непотрібний тиск з боку людей, які в стані паніки приходили в лікарні, незважаючи на те, що могли лікуватися вдома.

Згідно зі звітом ВООЗ, в Індії виявили циркуляцію варіанту вірусу В1617 c двома мутаціями. Згідно з попередніми науковими даними і заявами лікарів, які раніше стикалися з даним штамом вірусу, його вважають більш заразним.

Контекст

На даний момент Індія є однією з лідируючих країн за рівнем захворюваності коронавірусом. Зазначалося, що лікарні відмовляють пацієнтам, тому що у них немає ліжок або кисню, щоб підтримати їх життя. Столиця країни повідомляє в середньому про одну смерть кожні чотири хвилини.

За минулий тиждень в Індії зафіксували 5,7 млн хворих.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

COVID-19Здоров'яНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами