ВООЗ назвала причини нового спалаху коронавірусу в Індії

Деталі

Як заявив офіційний представник ВООЗ Тарік Яшаревич, більш західний штам вірусу не є основною і єдиною причиною нового спалаху COVID-19.

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"Ступінь, в якій ці вірусні зміни відповідальні за різке збільшення випадків захворювання в країні, залишається неясним, оскільки є й інші фактори, такі як недавні масові скупчення людей в громадських місцях, які могли сприяти зростанню захворювань", - заявив Яшаревич.

Крім перерахованих вище причин, Яшаревич зазначив, що на медичних працівників Індії було здійснено непотрібний тиск з боку людей, які в стані паніки приходили в лікарні, незважаючи на те, що могли лікуватися вдома.

Згідно зі звітом ВООЗ, в Індії виявили циркуляцію варіанту вірусу В1617 c двома мутаціями. Згідно з попередніми науковими даними і заявами лікарів, які раніше стикалися з даним штамом вірусу, його вважають більш заразним.

Контекст

На даний момент Індія є однією з лідируючих країн за рівнем захворюваності коронавірусом. Зазначалося, що лікарні відмовляють пацієнтам, тому що у них немає ліжок або кисню, щоб підтримати їх життя. Столиця країни повідомляє в середньому про одну смерть кожні чотири хвилини.

За минулий тиждень в Індії зафіксували 5,7 млн хворих.