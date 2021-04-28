ВОЗ назвала причины новой вспышки коронавируса в Индии
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что основной причиной новой вспышки коронавируса в Индии стало распространение более сильных и заразных штаммов коронавируса, а также “идеальный шторм” массовых собраний, и низкий уровень вакцинации. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Как заявил официальный представитель ВОЗ Тарик Яшаревич, более западный штамм вируса не является основной и единственной причиной новой вспышки COVID-19.
Цитата
"Степень, в которой эти вирусные изменения ответственны за резкое увеличение случаев заболевания в стране, остается неясной, поскольку есть и другие факторы, такие как недавние массовые скопления людей в общественных, которые могли способствовать росту заболеваний", - заявил Яшаревич.
Помимо вышеперечисленных причин, Яшаревич отметил, что на медицинских работников Индии было оказано ненужное давление со стороны людей, которые в состоянии паники приходили в больницы, несмотря на то, что могли лечиться дома.
Согласно отчету ВОЗ, в Индии обнаружили циркуляцию варианта вируса В1617 c двумя мутациями. Согласно предварительным научным данным и заявлениям врачей, которые ранее сталкивались с данным штаммом вируса, его считают более заразным.
Контекст
На данный момент Индия является одной из лидирующих стран по уровню заболеваемости коронавирусом. Отмечалось, что больницы отказывают пациентам, потому что у них нет кроватей или кислорода, чтобы поддержать их жизни. Столица страны сообщает в среднем об одной смерти каждые четыре минуты.
За прошедшую неделю в Индии зафиксировали 5,7 млн заболевших.