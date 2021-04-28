ВОЗ: за неделю 5,7 млн заболевших COVID-19, в Индии - 38% от всех случаев в мире
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Количество новых случаев COVID-19 в мире увеличивается девятую неделю подряд, но почти все регионы сообщают о снижении заболеваемости, за исключением Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана. Только в Индии за прошлую неделю зарегистрировали 38% всех случаев в мире. Об этом сообщает ВООЗ в очередном еженедельном эпидемиологическом бюллетене, передает УНН.
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"Во всем мире количество новых случаев COVID-19 увеличивалось девятую неделю подряд, при этом за последнюю неделю было зарегистрировано почти 5,7 миллиона новых случаев, что превышает предыдущие пики. Число новых смертей увеличивалось шестую неделю подряд, было зарегистрировано более 87 000 новых смертей. На этой неделе все регионы сообщают о снижении заболеваемости, за исключением регионов Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана", - говорится в отчете за неделю по 25 апреля.
Детали
По данным ВООЗ, третью неделю подряд в регионе Юго-Восточной Азии отмечается самый высокий относительный рост как заболеваемости, так и смертности. В то время как ряд стран региона сообщает о тенденциях к росту, на Индию приходится подавляющее большинство случаев этой региональной тенденции и 38% всех случаев в мире, зарегистрированных на прошлой неделе.
Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Индии (2 172 063 новых случая; рост на 52%), Соединенных Штатах Америки (406 001 новый случай; снижение на 15%), Бразилии (404 623 новых случая; снижение на 12%), Турции (378 771 новый случай; снижение на 9%) и Франции (211 674 новых случая; снижение на 9%).
Точно так же все регионы, кроме двух, Юго-Восточной Азии и Восточного Средиземноморья, сообщили о снижении числа новых смертей на этой неделе.
Точно так же все регионы, кроме двух, Юго-Восточной Азии и Восточного Средиземноморья, сообщили о снижении количества новых смертей на этой неделе.
Новые варианты коронавируса
С 20 апреля VOC 202012/01 (британский вариант COVID-19) был обнаружен в еще трех странах, вариант 501Y.V2 (южноафриканский вариант COVID-19) - еще в трех странах и вариант P.1 (бразильский вариант COVID-19) - еще в двух странах. По состоянию на 27 апреля 139 стран сообщили об обнаружении варианта VOC 202012/01, 87 стран - о VOC 501Y.V2 и 54 страны - о VOC P.1.
Ситуация в Украине
По данным НАН Украины, за неделю 21-27 апреля 2021 гоа в Украине стабильно уменьшается количество новых выражений в день со скоростью около 260 случаев в сутки, или 14% за неделю. Началось также уменьшение количества новых летальных случаев, но со значительно меньшим относительным темпом падения.
В Украине зафиксировано уже 2,047 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19.