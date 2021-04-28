ВОЗ: за неделю 5,7 млн заболевших COVID-19, в Индии - 38% от всех случаев в мире

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Количество новых случаев COVID-19 в мире увеличивается девятую неделю подряд, но почти все регионы сообщают о снижении заболеваемости, за исключением Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана. Только в Индии за прошлую неделю зарегистрировали 38% всех случаев в мире. Об этом сообщает ВООЗ в очередном еженедельном эпидемиологическом бюллетене, передает УНН.