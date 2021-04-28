В Україні вже 2,047 млн випадків COVID-19, за добу - 9 590

КИЇВ. 28 квітня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,047 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 27 квітня, - 9,5 тисячі, що більше, ніж днем раніше. Одужалих за добу удвічі більше, ніж захворілих. Летальних випадків за добу - 441. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.