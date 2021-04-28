В Україні вже 2,047 млн випадків COVID-19, за добу - 9 590
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,047 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 27 квітня, - 9,5 тисячі, що більше, ніж днем раніше. Одужалих за добу удвічі більше, ніж захворілих. Летальних випадків за добу - 441. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.
"9 590 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 28 квітня 2021 року", - йдеться у повідомленні Степанова.
Також за минулу добу:
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- госпіталізовано – 3 623 особи;
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- летальних випадків – 441;
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- одужало – 20 062 особи;
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- здійснено тестувань за добу – 99 112 (зокрема методом ПЛР – 43 841, методом ІФА – 15 489, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 39 782).
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За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 2 047 838 осіб;
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- одужало – 1 616 891 особа;
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- летальних випадків – 43 391;
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- проведено ПЛР-тестувань – 9 335 892.
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Деталі
Зокрема, за минулу добу захворіли 451 дитина та 217 медпрацівників.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 070), Харківській (818), Донецькій (811), Дніпропетровській (584) та Львівській (530) областях.
При цьому за минулу добу 19 590 людей щеплено проти COVID-19 в Україні. Щеплення проводилось 263 мобільними бригадами з імунізації та 667 пунктами щеплення.
Загалом 558 716 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 558 714 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 9 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном). Станом на 27 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 498 890 людей.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
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- місто Київ – 1 070 випадків/ 1 876 щеплень;
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- Вінницька область – 223 випадки/ 541 щеплення;
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- Волинська область – 356 випадків/ 466 щеплень;
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- Дніпропетровська область – 584 випадки/ 1 894 щеплення;
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- Донецька область – 811 випадків/ 419 щеплень;
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- Житомирська область – 232 випадки/ 422 щеплення;
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- Закарпатська – 115 випадків/ 570 щеплень;
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- Запорізька область – 485 випадків/ 648 щеплень;
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- Івано-Франківська область – 102 випадки/ 252 щеплення;
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- Київська область – 384 випадки/ 820 щеплень;
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- Кіровоградська область – 134 випадки/ 92 щеплення;
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- Луганська область – 213 випадків/ 351 щеплення;
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- Львівська область – 530 випадків/ 2 535 щеплень;
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- Миколаївська область – 281 випадок/ 937 щеплень;
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- Одеська область – 522 випадки/ 1 967 щеплень;
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- Полтавська область – 445 випадків/ 1 066 щеплень;
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- Рівненська область – 417 випадків/ 431 щеплення;
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- Сумська область – 267 випадків/ 327 щеплень;
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- Тернопільська область – 206 випадків/ 110 щеплень;
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- Харківська область – 818 випадків/ 1065 щеплень;
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- Херсонська область – 222 випадки/ 424 щеплення;
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- Хмельницька область – 483 випадки/ 813 щеплень;
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- Черкаська область – 445 випадків/ 658 щеплень;
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- Чернівецька область – 129 випадків/ 425 щеплень;
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- Чернігівська область – 116 випадків/ 481 щеплення.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 18-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 червня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".
Раніше Прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в "червоній" зоні.