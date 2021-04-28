В Украине уже 2,047 млн случаев COVID-19, за сутки - 9 590

"9 590 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 28 апреля 2021 года", - говорится в сообщении Степанова.

Также за минувшие сутки:



госпитализировано - 3623 человека;



летальных случаев - 441;



выздоровели - 20 062 человека;



осуществлено тестирований за сутки - 99 112 (в том числе методом ПЦР - 43 841, методом ИФА - 15 489, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 39 782).



За все время пандемии в Украине:



заболело - 2 047 838 человек;



выздоровели - 1 616 891 человек;



летальных исходов - 43 391;



проведено ПЦР-тестов - 9 335 892.



Детали

В частности, за минувшие сутки заболели 451 ребенок и 217 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1070), Харьковской (818), Донецкой (811), Днепропетровской (584) и Львовской (530) областях.

При этом за прошедшие сутки 19 590 человек привито против COVID-19 в Украине. Прививки проводились 263 мобильными бригадами по иммунизации и 667 пунктами прививки.

В общем 558 716 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 558 714 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 9 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом). По состоянию на 27 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 498 890 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:



Киев - 1070 случаев / 1876 прививок;



Винницкая область - 223 случая / 541 прививки;



Волынская область - 356 случаев / 466 прививок;



Днепропетровская область - 584 случая / 1894 прививки;



Донецкая область - 811 случаев / 419 прививок;



Житомирская область - 232 случая / 422 прививки;



Закарпатская - 115 случаев / 570 прививок;



Запорожская область - 485 случаев / 648 прививок;



Ивано-Франковская область - 102 случая / 252 прививки;



Киевская область - 384 случая / 820 прививок;



Кировоградская область - 134 случая / 92 прививки;



Луганская область - 213 случаев / 351 прививки;



Львовская область - 530 случаев / 2535 прививок;



Николаевская область - 281 случай / 937 прививок;



Одесская область - 522 случая / 1967 прививок;



Полтавская область - 445 случаев / 1066 прививок;



Ровенская область - 417 случаев / 431 прививки;



Сумская область - 267 случаев / 327 прививок;



Тернопольская область - 206 случаев / 110 прививок;



Харьковская область - 818 случаев / 1065 прививок;



Херсонская область - 222 случая / 424 прививки;



Хмельницкая область - 483 случая / 813 прививок;



Черкасская область - 445 случаев / 658 прививок;



Черновицкая область - 129 случаев / 425 прививок;



Черниговская область - 116 случаев / 481 прививки.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 18-м - по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 июня.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

Ранее Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине введут локдаун, если большинство областей окажется в "красной" зоне.