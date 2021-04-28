ВООЗ: за тиждень 5,7 млн ​​хворих COVID-19, в Індії - 38% від усіх випадків у світі

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"У всьому світі кількість нових випадків COVID-19 збільшувалася дев'ятий тиждень поспіль, при цьому за останній тиждень було зареєстровано майже 5,7 мільйона нових випадків, що перевищує попередні піки. Кількість нових смертей збільшувалася шостий тиждень поспіль, було зареєстровано понад 87 000 нових смертей. Цього тижня усі регіони повідомляють про зниження захворюваності, за винятком регіонів Південно-Східної Азії і Західної частини Тихого океану", - йдеться в звіті за тиждень по 25 квітня.

Деталі

За даними ВООЗ, третій тиждень поспіль в регіоні Південно-Східної Азії відзначається найвище відносне зростання як захворюваності, так і смертності. У той час як низка країн регіону повідомляє про тенденції до зростання, на Індію припадає переважна більшість випадків цієї регіональної тенденції і 38% всіх випадків в світі, зареєстрованих минулого тижня.

Найбільша кількість нових випадків зареєстрована в Індії (2 172 063 нових випадки; зростання на 52%), Сполучених Штатах Америки (406 001 новий випадок; зниження на 15%), Бразилії (404 623 нових випадки; зниження на 12%), Туреччині (378 771 новий випадок; зниження на 9%) і Франції (211 674 нових випадки; зниження на 9%).

Точно так само всі регіони, крім двох, Південно-Східної Азії і Східного Середземномор'я, повідомили про зниження кількості нових смертей на цьому тижні.

Нові варіанти коронавірусу

З 20 квітня VOC 202012/01 (британський варіант COVID-19) був виявлений у ще трьох країнах, варіант 501Y.V2 (південноафриканський варіант COVID-19) - ще в трьох країнах і варіант P.1 (бразильський варіант COVID-19) - ще в двох країнах. Станом на 27 квітня 139 країн повідомили про виявлення варіанту VOC 202012/01, 87 країн - про VOC 501Y.V2 і 54 країни - про VOC P.1.

Ситуація в Україні

За даними НАН України, за тиждень 21–27 квітня 2021 року в Україні стабільно зменшується кількість нових виявлень на день зі швидкістю близько 260 випадків на добу, або 14% за тиждень. Почалося також зменшення кількості нових летальних випадків, але зі значно меншим відносним темпом спадання.

В Україні зафіксовано вже 2,047 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19.