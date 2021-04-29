Три країни повідомили про інфікування “індійським” штамом коронавірусу

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У Румунії, за даними МОЗ, вперше зараження новим штамом COVID-19 підтверджено у 26-річного пацієнта, який прибув до Румунії близько місяця тому. Він переніс хворобу з легкими симптомами. У зв'язку із цим влада відстежує спалах коронавірусу серед будівельників, які нещодавно прибули з Індії.

На південному заході Франції у департаменті Ло і Гаронна також повідомили про випадок зараження "індійським" штамом у француза, який повернувся з Індії. Зараз влада зобов'язала його самоізолюватись та перевіряє людей, з якими він контактував.

МОЗ Ізраїлю заявило, що в країні цим штамом заразилася 41 людина, серед них - 4 вакцинованих. 24 інфікованих нещодавно повернулися з-за кордону, а 17 захворіли, перебуваючи в країні.

Нагадаємо

МОЗ Індії оголосив про виявлення нового штаму коронавірусу з подвійною мутацією в країні. Цей коронавірусу був виявлений на території Великої Британії, після чого країна посилила правила в’їзду з Індії. Як 19 квітня повідомив глава МОЗ королівства Метт Хенкок, зараз британські експерти встановлюють, чи є новий штам більш заразним або смертоносним в порівнянні з початковим генетичним варіантом нового коронавірусу, а також те, наскільки добре від нього захищають вакцини. Пізніше такий штам з'явився і в Чехії та Швейцарії.