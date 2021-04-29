Три страны сообщили об инфицировании “индийским” штаммом коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Румынии, Израиле и Франции зафиксировали случаи заражения “индийским” вариантом коронавируса. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
В Румынии, по данным Минздрава, впервые заражение новым штаммом COVID-19 подтверждено у 26-летнего пациента, прибывшего в Румынию около месяца назад. Он перенес болезнь с легкими симптомами. В связи с этим власти отслеживает вспышку коронавируса среди строителей, которые недавно прибыли из Индии.
На юго-западе Франции в департаменте Ло и Гаронна также сообщили о случае заражения “индийским” штаммом у француза, который вернулся из Индии. Сейчас власти обязали его самоизолироваться и проверяет людей, с которыми он контактировал.
МЗ Израиля заявило, что в стране этим штаммом заразилась 41 человек, среди них — 4 вакцинированных. 24 инфицированных недавно вернулись из-за границы, а 17 заболели, находясь в стране.
Напомним
МЗ Индии объявил об обнаружении нового штамма коронавируса с двойной мутацией в стране. Этот коронавируса был обнаружен на территории Великобритании , после чего страна ужесточила правила въезда из Индии. Как 19 апреля сообщил глава Минздрава королевства Мэтт Хэнкок, сейчас британские эксперты устанавливают, является ли новый штамм более заразным или смертоносным по сравнению с первоначальным генетическим вариантом нового коронавируса, а также то, насколько хорошо от него защищают вакцины. Позже такой штамм появился Чехии и Швейцарии.