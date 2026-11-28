Группа вооружённых людей поднялась на борт грузового судна у берегов Йемена и захватила контроль над ним. Об этом 28 ноября сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO), пишет УНН.

Детали

"UKMTO получило сообщение об инциденте в 64 морских милях к юго-западу от Бальхафа, Йемен. Капитан грузового судна сообщает, что в 06:30 UTC на борт поднялись вооружённые лица, не имеющие разрешения. Посторонние лица взяли судно под контроль. Власти проинформированы", — говорится в заявлении UKMTO, подразделения британского военно-морского флота, отвечающего за координацию и безопасность гражданского судоходства.

Судам в этом районе, как указывается, рекомендуется соблюдать осторожность во время прохода и сообщать о любой подозрительной активности в UKMTO, пока власти проводят расследование.

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