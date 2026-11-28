Американские военные атаковали коммерческое судно M/V Pacific Archer под флагом Палау в Оманском заливе после того, как его экипаж проигнорировал неоднократные предупреждения и попытался прорвать морскую блокаду Ирана. Об этом сообщает Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM), пишет УНН.

Детали

По информации американских военных, судно вышло из иранского порта Бендер-Аббас. После отказа экипажа выполнить требования американской стороны военные нанесли удар, в результате которого судно потеряло возможность самостоятельно передвигаться.

Информацию о возможных пострадавших среди членов экипажа командование не обнародовало.

США уже вывели из строя 6 судов

По данным CENTCOM, с начала операции по обеспечению морской блокады Ирана американские военные перенаправили 158 коммерческих судов, экипажи которых выполнили их требования.

Ещё 6 судов, отказавшихся подчиниться приказам американских военных, были выведены из строя.

Центральное командование США подчеркнуло, что продолжит обеспечивать соблюдение морской блокады Ирана, и призвало экипажи судов в Оманском заливе и вблизи Ормузского пролива не игнорировать соответствующие предупреждения.

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