Американські військові атакували комерційне судно M/V Pacific Archer під прапором Палау в Оманській затоці після того, як його екіпаж проігнорував неодноразові попередження та спробував прорвати морську блокаду Ірану. Про це повідомляє Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM), пише УНН.

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За інформацією американських військових, судно вийшло з іранського порту Бендер-Аббас. Після відмови екіпажу виконати вимоги американської сторони військові завдали удару, внаслідок якого судно втратило можливість самостійно пересуватися.

Інформації про можливих постраждалих серед членів екіпажу командування не оприлюднило.

США вже вивели з ладу 6 суден

За даними CENTCOM, від початку операції із забезпечення морської блокади Ірану американські військові перенаправили 158 комерційних суден, екіпажі яких виконали їхні вимоги.

Ще 6 суден, які відмовилися підкоритися наказам американських військових, вивели з ладу.

Центральне командування США наголосило, що продовжуватиме забезпечувати дотримання морської блокади Ірану, та закликало екіпажі суден в Оманській затоці й поблизу Ормузької протоки не ігнорувати відповідні попередження.

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