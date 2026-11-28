Група озброєних людей піднялася на борт вантажного судна біля берегів Ємену та захопила контроль над ним. Про це повідомило Управління морських торговельних операцій Великої Британії (UKMTO) 28 листопада, пише УНН.

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"UKMTO отримало повідомлення про інцидент за 64 морські милі на південний захід від Бальхафа, Ємен. Капітан вантажного судна повідомляє про те, що о 06:30 UTC на борт піднялися озброєні особи, які не мають дозволу. Сторонні особи взяли судно під контроль. Влада поінформована", - ідеться у заяві UKMTO, підрозділу британського військово-морського флоту, який відповідає за координацію та безпеку цивільного судноплавства.

Суднам у цьому районі, як вказується, рекомендується дотримуватись обережності під час проходження та повідомляти про будь-яку підозрілу активність в UKMTO, доки влада проводить розслідування.

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