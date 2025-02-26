Вооруженные банды совершили новое нападение на столицу Гаити, погибли десятки людей
Киев • УНН
Вооруженные банды совершили масштабное нападение на район Дельмас в столице Гаити, в результате чего погибли около 30 мирных жителей. Нападавшие сжигали дома и совершали насилие, заставив местных жителей бежать.
Вооруженные банды в Гаити совершили нападение на столичный район Дельмас. В результате новой атаки погибли десятки мирных жителей. Об этом сообщает со ссылкой на Reuters, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что нападение боевиков на гаитянскую столицу состоялось перед рассветом во вторник. По данным западных СМИ, жертвами нападения стали три десятка человек.
После атаки жители района Дельмас были вынуждены бежать, поскольку бандитские группировки продолжают бесконтрольно действовать в этой карибской стране.
В разговоре с журналистами жители района Дельмас сообщили, что были в панике, и во время атаки боевики, среди прочего, сожгли человека "на глазах у его ребенка".
Программный директор местной правозащитной группы RNDDH Рози Огюст Дюсена сказала, что ее организация пока не может оценить количество погибших, но есть сообщения о нескольких людях, которые были убиты или в которых стреляли, а также несколько подожженных домов.
Согласно информации, которую мы получили, вооруженные банды свирепствуют. Они атакуют несколько территорий одновременно, и это всегда один и тот же способ действия: убийства, поджоги, огнестрельные ранения, изнасилования и так далее,
Справочно
Более 1 миллиона гаитян, что составляет около 10% самой густонаселенной страны Карибского бассейна, были внутренне перемещенными из-за многолетнего конфликта, во время которого хорошо вооруженные и финансируемые банды расширили и укрепили свой контроль над большей частью столицы и прилегающими районами.
Напомним
21 января в столице Гаити Порт-о-Пренс банда обстреляла бронированный фургон посольства США из мощных винтовок. В результате нападения ранен сотрудник дипмиссии, который работает садовником.