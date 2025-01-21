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Озброєна банда атакувала броньований фургон посольства США в Гаїті

Озброєна банда атакувала броньований фургон посольства США в Гаїті

Київ • УНН

 • 32201 перегляди

У Порт-о-Пренс банда обстріляла броньований фургон посольства США з потужних гвинтівок. Внаслідок нападу поранено співробітника дипмісії, який працює садівником.

У столиці Гаїті місті Порт-о-Пренс озброєна банда відкрила вогонь по броньованому фургону посольства США. Внаслідок атаки зазнав поранень співробітник дипломатичного представництва. Про це інформує американське щоденне видання Miami Herald, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що співробітник, який працює садівником у житловому комплексі посольства, прямував на роботу разом з іншими співробітниками.

Банда, озброєна гвинтівками, достатньо потужними, щоб пробити бронетехніку, здійснила напад з провулка вздовж звивистої ґрунтової дороги між посольством та житловим комплексом, який не завжди видно навіть при вжитті заходів безпеки

- пише Miami Herald.

Пораненого негайно доставили до медичного закладу, де він перебуває у стабільному стані.

Державний департамент США поки що не надав офіційний коментар щодо інциденту.

Нагадаємо

Троє невідомих напали на посольство Швеції в москві, використовуючи газові балончики та кидаючи пляшки. Нападників затримала поліція, а МЗС Швеції підтвердило інцидент.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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haitiГаїті
derzhavnyi-departament-sshaДержавний департамент США

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