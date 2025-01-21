Озброєна банда атакувала броньований фургон посольства США в Гаїті

У столиці Гаїті місті Порт-о-Пренс озброєна банда відкрила вогонь по броньованому фургону посольства США. Внаслідок атаки зазнав поранень співробітник дипломатичного представництва. Про це інформує американське щоденне видання Miami Herald, передає УНН.

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Зазначається, що співробітник, який працює садівником у житловому комплексі посольства, прямував на роботу разом з іншими співробітниками.

Банда, озброєна гвинтівками, достатньо потужними, щоб пробити бронетехніку, здійснила напад з провулка вздовж звивистої ґрунтової дороги між посольством та житловим комплексом, який не завжди видно навіть при вжитті заходів безпеки - пише Miami Herald.

Пораненого негайно доставили до медичного закладу, де він перебуває у стабільному стані.

Державний департамент США поки що не надав офіційний коментар щодо інциденту.

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