Вооруженная банда атаковала бронированный фургон посольства США в Гаити
Киев • УНН
В Порт-о-Пренс банда обстреляла бронированный фургон посольства США из мощных винтовок. В результате нападения ранен сотрудник дипмиссии, который работает садовником.
В столице Гаити городе Порт-о-Пренс вооруженная банда открыла огонь по бронированному фургону посольства США. В результате атаки получил ранения сотрудник дипломатического представительства. Об этом информирует американское ежедневное издание Miami Herald, передает УНН.
Детали
Отмечается, что сотрудник, который работает садовником в жилом комплексе посольства, направлялся на работу вместе с другими сотрудниками.
Банда, вооруженная винтовками, достаточно мощными, чтобы пробить бронетехнику, совершила нападение из переулка вдоль извилистой грунтовой дороги между посольством и жилым комплексом, который не всегда видно даже при принятии мер безопасности
Раненого немедленно доставили в медицинское учреждение, где он находится в стабильном состоянии.
Государственный департамент США пока не предоставил официальный комментарий относительно инцидента.
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