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Озброєні банди здійснили новий напад на столицю Гаїті, загинули десятки людей

Озброєні банди здійснили новий напад на столицю Гаїті, загинули десятки людей

Київ  •  УНН

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Озброєні банди здійснили масштабний напад на район Дельмас у столиці Гаїті, внаслідок чого загинули близько 30 мирних жителів. Нападники спалювали будинки та здійснювали насильство, змусивши місцевих жителів тікати.

Озброєні банди у Гаїті здійснили напад на столичний район Дельмас. У результаті нової атаки загинули десятки мирних жителів. Про це повідомляє з посиланням на Reuters, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що напад бойовиків на гаїтянську столицю відбувся перед світанком у вівторок. За даними західних ЗМІ, жертвами нападу стали три десятки людей.

Після атаки мешканці району Дельмас були змушені втекти, оскільки бандитцькі угруповання  продовжують безконтрольно діяти в цій карибській країні.

У розмові з журналістами жителі району Дельмас повідомили, що були в паніці, й під час атаки бойовики, серед іншого, спалили людину "на очах у його дитини".

Програмний директор місцевої правозахисної групи RNDDH Розі Огюст Дюсена сказала, що її організація поки що не може оцінити кількість загиблих, але є повідомлення про кількох людей, які були вбиті або в яких стріляли, а також кілька підпалених будинків.

Згідно з інформацією, яку ми отримали, озброєні банди лютують. Вони атакують кілька територій одночасно, і це завжди той самий спосіб дії: вбивства, підпали, вогнепальні поранення, зґвалтування і так далі,

- сказав Дусена.

Довідково

Понад 1 мільйона гаїтян, що складає близько 10% найбільш густонаселеної країни Карибського басейну, були внутрішньо переміщеними через багаторічний конфлікт, під час якого добре озброєні та фінансовані банди розширили та зміцнили свій контроль над більшою частиною столиці, та прилеглими районами.

Нагадаємо

21 січня у столиці Гаїті Порт-о-Пренс банда обстріляла броньований фургон посольства США з потужних гвинтівок. Внаслідок нападу поранено співробітника дипмісії, який працює садівником.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новини Світу
haitiГаїті
reutersReuters

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Озброєні банди здійснили новий напад на столицю Гаїті, загинули десятки людей | УНН