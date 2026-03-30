Волна из более чем тысячи сообщений о минировании через емейлы прокатилась по Украине - в полиции не исключают вражескую ИПСО

ukenru
10:47 • 8250 просмотра
10:19 • 17277 просмотра
09:50 • 13844 просмотра
06:43 • 22239 просмотра
29 марта, 13:23 • 37399 просмотра
Эксклюзив
29 марта, 12:02 • 51113 просмотра
29 марта, 09:25 • 45190 просмотра
29 марта, 07:21 • 74628 просмотра
28 марта, 17:19 • 46017 просмотра
28 марта, 13:04 • 57451 просмотра
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
2.4м/с
56%
742мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Михаил Федоров
Александр Стабб
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Великобритания
Израиль
Реклама
УНН Lite
Ольга Фреймут показала кадры со дня рождения своей 91-летней бабушкиVideo12:19 • 614 просмотра
HBO раскрыли планы на спин-оффы "Игры престолов"28 марта, 14:00 • 32218 просмотра
Трейлер нового сериала о Гарри Поттере установил исторический рекорд просмотровVideo28 марта, 13:27 • 31867 просмотра
Трамп рассматривает возможность переименовать Ормузский пролив в свою честь после взятия под контроль - СМИVideo28 марта, 12:57 • 32560 просмотра
Бритни Спирс обвинила экс-охранника во взломе iCloud - новый громкий скандал27 марта, 17:38 • 35766 просмотра
Актуальное
Техника
The New York Times
Шахед-136
Боинг 737
Золото

Волна из более чем тысячи сообщений о минировании через емейлы прокатилась по Украине - в полиции не исключают вражескую ИПСО

Киев • УНН

 • 612 просмотра

Нацполиция получила 1216 анонимных сообщений о минировании государственных и учебных заведений. Проверено 20% объектов, ни одна угроза не подтвердилась.

Волна из более чем тысячи сообщений о минировании через емейлы прокатилась по Украине - в полиции не исключают вражескую ИПСО

По Украине сегодня прокатилась масштабная волна анонимных сообщений о минировании, всего на данный момент - 1216 сообщений, сообщили в Нацполиции в понедельник, пишет УНН.

30 марта с 11:00 на электронные адреса органов государственной власти, местного самоуправления, учебных заведений, предприятий, организаций, банков и других учреждений продолжают массово поступать анонимные сообщения о минировании зданий. По состоянию на 14:50 в подразделения полиции поступило 1216 сообщений

- сообщили в Нацполиции в соцсетях.

Как отмечается, на местах работают взрывотехнические службы, кинологи, следственно-оперативные группы. Продолжаются обследования и проверки с соблюдением всех алгоритмов безопасности.

На данный момент отработано 20% таких сообщений. Ни в одном из проверенных случаев информация о минировании не подтвердилась

- указали в Нацполиции.

Как указано, в Киеве полицейские также проводят проверку на объектах, в отношении которых поступили анонимные сообщения о минировании. "Информация начала поступать сегодня на электронные адреса различных учреждений, органов государственной власти и т.д. На местах сейчас работают профильные службы - наряды полиции, кинологи со служебными собаками и взрывотехники. Каждое сообщение тщательно проверяется и отрабатывается", - отмечается в сообщении ГУНП в Киеве.

Правоохранители, как сообщили в Нацполиции, принимают меры для установления лиц, причастных к распространению ложных сообщений.

"Не исключено, что это очередное ИПСО от врага", - подчеркнули в Нацполиции.

"Просим граждан сохранять спокойствие, пользоваться информацией только из официальных источников и выполнять требования правоохранителей", - добавили в Нацполиции.

Тем временем, как сообщают в сети, сообщения кое-где вызвали эвакуацию детей в учебных заведениях.

Лилия Подоляк

Криминал и ЧП
российская пропаганда
Война в Украине
Национальная полиция Украины
Украина
Киев