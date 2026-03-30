Волна из более чем тысячи сообщений о минировании через емейлы прокатилась по Украине - в полиции не исключают вражескую ИПСО

По Украине сегодня прокатилась масштабная волна анонимных сообщений о минировании, всего на данный момент - 1216 сообщений, сообщили в Нацполиции в понедельник, пишет УНН.

30 марта с 11:00 на электронные адреса органов государственной власти, местного самоуправления, учебных заведений, предприятий, организаций, банков и других учреждений продолжают массово поступать анонимные сообщения о минировании зданий. По состоянию на 14:50 в подразделения полиции поступило 1216 сообщений - сообщили в Нацполиции в соцсетях.

Как отмечается, на местах работают взрывотехнические службы, кинологи, следственно-оперативные группы. Продолжаются обследования и проверки с соблюдением всех алгоритмов безопасности.

На данный момент отработано 20% таких сообщений. Ни в одном из проверенных случаев информация о минировании не подтвердилась - указали в Нацполиции.

Как указано, в Киеве полицейские также проводят проверку на объектах, в отношении которых поступили анонимные сообщения о минировании. "Информация начала поступать сегодня на электронные адреса различных учреждений, органов государственной власти и т.д. На местах сейчас работают профильные службы - наряды полиции, кинологи со служебными собаками и взрывотехники. Каждое сообщение тщательно проверяется и отрабатывается", - отмечается в сообщении ГУНП в Киеве.

Правоохранители, как сообщили в Нацполиции, принимают меры для установления лиц, причастных к распространению ложных сообщений.

"Не исключено, что это очередное ИПСО от врага", - подчеркнули в Нацполиции.

"Просим граждан сохранять спокойствие, пользоваться информацией только из официальных источников и выполнять требования правоохранителей", - добавили в Нацполиции.

Тем временем, как сообщают в сети, сообщения кое-где вызвали эвакуацию детей в учебных заведениях.

Сообщения о минировании массово поступают на электронные адреса в Украине