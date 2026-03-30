Хвиля з понад тисячі повідомлень про замінування через е-мейли прокотилася по Україні - у поліції не виключають ворожу ІПСО

По Україні сьогодні прокотилася масштабна хвиля анонімних повідомлень про замінування, загалом наразі - 1216 повідомлень, повідомили у Нацполіції у понеділок, пише УНН.

30 березня з 11:00 на електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування, навчальних закладів, підприємств, організацій, банків та інших установ продовжують масово надходити анонімні повідомлення про замінування будівель. Станом на 14:50 до підрозділів поліції надійшло 1216 повідомлень - повідомили у Нацполіції у соцмережах.

Як зазначається, на місцях працюють вибухотехнічні служби, кінологи, слідчо-оперативні групи. Тривають обстеження та перевірки з дотриманням усіх безпекових алгоритмів.

Наразі відпрацьовано 20% таких повідомлень. У жодному з перевірених випадків інформація про замінування не підтвердилася - вказали у Нацполіції.

Як вказано, у Києві поліцейські також проводять перевірку на об’єктах, щодо яких надійшли анонімні повідомлення про замінування. "Інформація почала надходити сьогодні на електронні адреси різних установ, органів державної влади, тощо. На місцях наразі працюють профільні служби - наряди поліції, кінологи зі службовими собаками та вибухотехніки. Кожне повідомлення ретельно перевіряється та відпрацьовується", - зазначається у повідомленні ГУНП у Києві.

Правоохоронці, як повідомили у Нацполіції, вживають заходів для встановлення осіб, причетних до розповсюдження неправдивих повідомлень.

"Не виключення, що це чергове ІПСО від ворога", - наголосили у Нацполіції.

"Просимо громадян зберігати спокій, користуватися інформацією лише з офіційних джерел та виконувати вимоги правоохоронців", - додали у Нацполіції.

Повідомлення про замінування масово надходять на електронні адреси в Україні