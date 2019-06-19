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Волкер объяснил в Конгрессе США важность Минских соглашений

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 июня. УНН. Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что базой для сохранения санкций Евросоюза является сохранение Минских соглашений. Единственное, что мешает соглашениям — отсутствие желания России. Об этом Волкер заявил во время слушаний в Сенате Конгресса США на тему “Пять лет после Революции Достоинства: прогресс Украины и враждебная активность РФ”, передает УНН.

Волкер объяснил в Конгрессе США важность Минских соглашений

“Очень важно, чтобы Минские соглашения сохраняли свою силу, поскольку их важное значение в том, что РФ формально признает территориальную целостность Украины. Даже если в реальной жизни она не делает этого”, — подчеркнул Волкер.

Он отметил, что Минские договоренности содержат общий перечень того, что необходимо сделать для достижения мира. “Прекращение огня, отвод вооружений, обеспечения гуманитарного доступа — все это необходимые меры для принятия решений”, — добавил он.

Курт Волкер подчеркнул, что для реализации этих договоренностей не хватает только одного элемента — политической воли со стороны Москвы, которая отрицает свою ответственность в этом процессе.

“Я думаю, что Минские договоренности направлены на достижение очень важной цели”, — сказал спецпредставитель США.

Напомним, ранее Волкер заявил, что избрание Зеленского дает шанс активизировать урегулирования на Донбассе.

Как сообщал УНН, ранее Волкер заявил, что Украина планирует начать покупать оружие и военную технику в США.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что существуют новые возможности для наступления мира на Донбассе, благодаря избранию президентом Украины Владимира Зеленского.

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