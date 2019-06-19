Волкер: обрання Зеленського дає шанс активізувати врегулювання на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Спецпредставник США по Україні Курт Волкер заявив, що обрання Володимира Зеленського президентом України дає можливість активізувати зусилля по врегулюванню конфлікту на Донбасі. Про це йдеться в тексті його вступного слова підготовлено до слухань з його участю у вівторок в комітеті із закордонних справ Сенату Конгресу США, передає УНН.
“Обрання президента Зеленського створює гарну сприятливу можливість активізувати зусилля, щоб покласти край п’ятирічному конфлікту на Донбасі”, — сказав Волкер.
При цьому він додав, що хотів би зустрітися незабаром з посадовцями РФ для обговорення ситуації на сході України.
“Ми різними каналами закликали росіян скористатися нинішньою можливістю. Я б хотів зустрітися найближчим часом з російськими колегами. Однак я зараз не знаю, яку форму це прийме”, — зазначає Волкер.
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Він також зазначив, що Росія винна в створенні однієї з найгірших гуманітарних криз в Європі з 1990 року, а також в тому, що вона залишається основною перешкодою на шляху реалізації мінських домовленостей.
Курт Волкер повідомив, що Кремль “зробив усвідомлений вибір зберігати статус-кво” і продовжує підтримувати владу невизнаних “ДНР” і “ЛНР”, яким “немає місця відповідно до мінських угодами і конституційним порядком України”.
Нагадаємо, раніше Волкер заявив, що Україна планує почати купувати зброю і військову техніку у Сполучених Штатів.
Раніше радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що існують нові можливості для настання миру на Донбасі, завдяки обранню президентом України Володимира Зеленського.