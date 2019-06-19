Волкер: обрання Зеленського дає шанс активізувати врегулювання на Донбасі

КИЇВ. 19 червня. УНН. Спецпредставник США по Україні Курт Волкер заявив, що обрання Володимира Зеленського президентом України дає можливість активізувати зусилля по врегулюванню конфлікту на Донбасі. Про це йдеться в тексті його вступного слова підготовлено до слухань з його участю у вівторок в комітеті із закордонних справ Сенату Конгресу США, передає УНН.