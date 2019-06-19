Волкер: избрание Зеленского дает шанс активизировать урегулирование на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что избрание Владимира Зеленского президентом Украины дает возможность активизировать усилия по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом говорится в тексте его вступительного слова подготовлено к слушаниям с его участием во вторник в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, передает УНН.
“Избрание президента Зеленского создает хорошую благоприятную возможность активизировать усилия, чтобы положить конец пятилетнему конфликта на Донбассе”, — сказал Волкер.
При этом он добавил, что хотел бы встретиться вскоре с должностными лицами РФ для обсуждения ситуации на востоке Украины.
“Мы по разным каналам призвали россиян воспользоваться нынешней возможностью. Я бы хотел встретиться в ближайшее время с российскими коллегами. Однако я сейчас не знаю, какую форму это примет”, — отмечает Волкер.
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Он также отметил, что Россия должна в создании одной из худших гуманитарных кризисов в Европе с 1990 года, а также в том, что она остается основным препятствием на пути реализации минских договоренностей.
Курт Волкер сообщил, что Кремль “сделал осознанный выбор сохранять статус-кво” и продолжает поддерживать власть непризнанных “ДНР” и “ЛНР”, которым “нет места в соответствии с Минскими соглашениями и конституционным порядком Украины”.
Напомним, ранее Волкер заявил, что Украина планирует начать покупать оружие и военную технику в США.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что существуют новые возможности для наступления мира на Донбассе, благодаря избранию президентом Украины Владимира Зеленского.