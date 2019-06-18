Волкер: дата поїздки Зеленського в США ще не визначена
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Терміни візиту президента України Володимира Зеленського в Сполучені Штати поки не визначені. Про це повідомив спецпредставник Держдепартаменту по Україні Курт Волкер, виступаючи у вівторок на слуханнях в комітеті із закордонних справ Сенату Конгресу США, передає УНН.
"Президент (США Дональд) Трамп написав президенту Зеленському, вказав, що запрошує його з візитом в Білий дім в терміни, які ще треба узгодити. Ми сподіваємося, що це (відбудеться) скоро", - сказав Волкер.
За його словами, він сподівається в складі делегації уряду США "в наступні декілька тижнів" зробити ще одну поїздку в Київ напередодні візиту Зеленського в Вашингтон.
Нагадаємо, нещодавно Білий дім підтвердив УНН, що Трамп направив Зеленському запрошення відвідати американську столицю.