Волкер: дата поездки Зеленского в США еще не определена

"Президент (США Дональд) Трамп написал президенту Зеленскому, указал, что приглашает его с визитом в Белый дом в сроки, которые еще надо согласовать. Мы надеемся, что это (произойдет) скоро", - сказал Волкер.

По его словам, он надеется в составе делегации правительства США "в следующие несколько недель" совершить еще одну поездку в Киев в преддверии визита Зеленского в Вашингтон.

Напомним, недавно Белый дом подтвердил УНН, что Трамп направил Зеленскому приглашение посетить американскую столицу.