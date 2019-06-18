Волкер: дата поездки Зеленского в США еще не определена
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Сроки визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты пока не определены. Об этом сообщил спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер, выступая во вторник на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, передает УНН.
"Президент (США Дональд) Трамп написал президенту Зеленскому, указал, что приглашает его с визитом в Белый дом в сроки, которые еще надо согласовать. Мы надеемся, что это (произойдет) скоро", - сказал Волкер.
По его словам, он надеется в составе делегации правительства США "в следующие несколько недель" совершить еще одну поездку в Киев в преддверии визита Зеленского в Вашингтон.
Напомним, недавно Белый дом подтвердил УНН, что Трамп направил Зеленскому приглашение посетить американскую столицу.