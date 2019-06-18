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Волкер: Україна має намір почати купувати зброю у США

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Україна має намір почати купувати зброю і військову техніку у Сполучених Штатів. Про це заявив у вівторок на слуханнях в комітеті із закордонних справ Сенату Конгресу США американський спецпредставник по Україні Курт Волкер, передає УНН.

Волкер: Україна має намір почати купувати зброю у США

“Думаю, важливо також, щоб Україна відповіла взаємністю — в плані покупки у нас військової техніки. І я знаю, що вона (Україна) має намір це зробити”, — сказав співробітник Держдепартаменту.

Він не зазначив про яке саме озброєння йде мова.

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Зокрема, Волкер назвав серед пріоритетних поставок антиснайперські системи, протитанкові комплекси Javelin.

“Дивлячись у майбутнє, нам треба розглянути (можливість поставок) систем ППО, прибережної оборони... Всі вони дуже важливі”, — зазначив американський дипломат.

Нагадаємо, підкомітет з питань оборони комітету з асигнувань Палати представників Конгресу США затвердив проект закону “Про асигнування на потреби Міністерства оборони на 2020 рік”. Проект передбачає виділення 250 мільйонів доларів для безпекової допомоги Україні, зазначають у посольстві України у США.

50 мільйонів доларів із цієї суми пропонується спрямувати виключно для надання летальної зброї оборонного характеру.

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