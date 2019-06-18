Волкер: Украина намерена начать покупать оружие в США
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Украина намерена покупать оружие и военную технику в США. Об этом заявил во вторник на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США американский спецпредставитель по Украине Курт Волкер, передает УНН.
“Думаю, важно также, чтобы Украина ответила взаимностью — в плане покупки у нас военной техники. И я знаю, что она (Украина) намерена это сделать”, — сказал сотрудник Госдепартамента.
Он не указал про какое именно вооружение идет речь.
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В частности, Волкер назвал среди приоритетных поставок антиснайперские системы, противотанковые комплексы Javelin.
“Глядя в будущее, мы должны рассмотреть (возможность поставок) систем ПВО, прибрежной обороны ... Все они очень важны”, — отметил американский дипломат.
Напомним, подкомитет по вопросам обороны комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект закона “Об ассигнования на нужды Министерства обороны на 2020 год”. Проект предусматривает выделение 250 млн долларов для безопасности помощи Украине, отмечают в посольстве Украины в США.
50 млн долларов из этой суммы предлагается направить исключительно для предоставления летальной оружия оборонного характера.
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