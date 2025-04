Радник Трампа побачив в перемозі Зеленського шанс для миру на Донбасі

У своєму Twitter Болтон повідомив про зустріч зі спецпредставником Державного департаменту США по Україні Куртом Волкером. "Ми обговорили ситуацію в Україні, і обидва погодилися, що обрання президентом Володимира Зеленського створює нові можливості для настання миру на Донбасі", - написав радник Дональда Трампа.

У свою чергу поліпшення ситуації на сході України Болтон назвав найважливішою умовою для поліпшення відносин між Москвою і Вашингтоном. "Але дуже важливо, щоб Росія також виконала свою частину (зобов'язань) і серйозно займалася б цим питанням", - додав він.

Нагадаємо, нова зустріч у нормандському форматі може відбутися у липні, будь-яких конкретних домовленостей з цього приводу наразі немає.

Amb Volker and I met today to discuss Ukraine negotiations and agreed that President Zelenskyy’s election creates new opportunity to push for peace in Donbas – a key step to improving U.S.-Russia relations – but it’s critical that Russia do its part and engage seriously. pic.twitter.com/oGXIFcotOM

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 13 червня 2019 р.