Советник Трампа увидел в победе Зеленского шанс для мира на Донбассе

В своем Twitter Болтон сообщил о встрече со спецпредставителем Государственного департамента США по Украине Куртом Волкером. "Мы обсудили ситуацию в Украине, и оба согласились, что избрание президентом Владимира Зеленского создает новые возможности для наступления мира на Донбассе", - написал советник Дональда Трампа.

В свою очередь улучшение ситуации на востоке Украины Болтон назвал важнейшим условием для улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном. "Но очень важно, чтобы Россия также выполнила свою часть (обязательств) и серьезно занималась бы этим вопросом", - добавил он.

Напомним, новая встреча в нормандском формате может состоятся в июле, каких-либо конкретных договоренностей по этому поводу пока нет.