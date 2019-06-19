Волкер пояснив в Конгресі США важливість Мінських угод
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявив, що базою для збереження санкцій Євросоюзу є збереження Мінських угод. Єдине, що заважає угодам - відсутність бажання Росії. Про це Волкер заявив під час слухань в Сенаті Конгресу США на тему "П'ять років після Революції Гідності: прогрес України і ворожа активність РФ", передає УНН.
“Дуже важливо, щоб Мінські угоди зберігали свою чинність, оскільки їх найважливіше значення в тому, що РФ формально визнає територіальну цілісність України. Навіть якщо в реальному житті вона не робить цього”, — підкреслив Волкер.
Він зазначив, що Мінські домовленності містять загальний перелік того, що необхідно зробити для досягнення миру. “Припинення вогню, відведення озброєнь, забезпечення гуманітарного доступу — все це є необхідним для прийняття рішень”, — додав він.
Курт Волкер наголосив, що для реалізації цих домовленностей бракує лише одного елементу — політичної волі з боку Москви, яка заперечує свою відповідальність у цьому процесі.
“Я думаю, що Мінські домовленості спрямовані на досягнення дуже важливої мети”, — сказав Спецпредставник США.
Нагадаємо, раніше Волкер заявив, що обрання Зеленського дає шанс активізувати врегулювання на Донбасі.
Як повідомляв УНН, раніше Волкер заявив, що Україна планує почати купувати зброю і військову техніку у Сполучених Штатів.
Раніше радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що існують нові можливості для настання миру на Донбасі, завдяки обранню президентом України Володимира Зеленського.