Волкер пояснив в Конгресі США важливість Мінських угод

КИЇВ. 19 червня. УНН. Спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявив, що базою для збереження санкцій Євросоюзу є збереження Мінських угод. Єдине, що заважає угодам - відсутність бажання Росії. Про це Волкер заявив під час слухань в Сенаті Конгресу США на тему "П'ять років після Революції Гідності: прогрес України і ворожа активність РФ", передає УНН.