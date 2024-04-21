Войска рф сбросили управляемые авиабомбы на Харьковщину: спасатели достали из-под завалов мужчину

российские оккупанты сбросили управляемые авиабомбы на пограничный населенный пункт на Харьковщине, спасатели достали из-под завалов мужчину. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.

Вечером 20 апреля вражеская авиация нанесла бомбовый удар по приграничному населенному пункту Золочевской громады Богодуховского района. Две вражеские управляемые авиабомбы попали в здание бывшей фермы, полностью разрушив его. Под завалами оказался 56-летний местный житель, - говорится в сообщении.

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Отмечается, что спасателям удалось деблокировать мужчину из-под завалов. С травмами средней тяжести он был госпитализирован в лечебное учреждение.

Напомним

В результате российских обстрелов в Харьковской области погибли 2 мирных жителей, еще 3 получили ранения, повреждены жилые дома и инфраструктура в около 15 населенных пунктах.