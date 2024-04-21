Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
Войска рф сбросили управляемые авиабомбы на Харьковщину: спасатели достали из-под завалов мужчину
В Севастополе раздавались взрывы: оккупанты заявили, что отбили "атаку" на корабль
На Киевщине уже восстановили полностью и частично почти 17,5 тысячи объектов, разрушенных в результате агрессии РФ - ОВА
В Харьков прибыла делегация представителей Дании, Эстонии, Франции, Швеции и высокопоставленных чиновников ООН
Ежедневно на контрольно-пропускных пунктах задерживают до 10 мужчин, которые пытаются незаконно пересечь границу - Демченко
Оккупанты обстреляли Харьков и около 15 населенных пунктов области: есть погибшие и раненые
Блокада на границе с Польшей: в очередях находится около 1700 грузовиков
На Волыни в аварии погибли водитель и пассажир: еще один человек в больнице
За прошедшие сутки враг обстрелял 5 населенных пунктов Луганщины
Войска рф ночью и утром обстреляли две общины на Сумщине - ОВА
Популярные
"Помощь от США кардинально повлияет на ход ведения боев", - Тимочко
21 апреля: Всемирный день миграции рыб, День творчества и инноваций
Два вертолета ВМС Японии с 8 членами экипажа разбились в Тихом океане
Шесть человек погибли в ДТП на трассе "Луганск - Лисичанск"
"Это создает большую безопасность для всех нас в Европе" - генсек НАТО о голосовании за помощь Украине
Публикации
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекункиЭксклюзив
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит
"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету
Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата
Войска рф сбросили управляемые авиабомбы на Харьковщину: спасатели достали из-под завалов мужчину
российские войска сбросили управляемые бомбы на приграничное село в Харьковской области, в результате чего под завалами оказался 56-летний местный житель, который позже был спасен экстренными службами.
В Севастополе раздавались взрывы: оккупанты заявили, что отбили "атаку" на корабль
Утром 21 апреля в Севастополе прогремели взрывы, а российские оккупанты заявили, что отбили противокорабельную ракетную атаку на один из своих кораблей.
На Киевщине уже восстановили полностью и частично почти 17,5 тысячи объектов, разрушенных в результате агрессии РФ - ОВА
В Киевской области полностью или частично восстановлено почти 17,5 тыс. из 29 тыс. объектов, поврежденных российскими обстрелами, в том числе 202 учебных заведения, 115 учреждений здравоохранения и 78 административных зданий.
В Харьков прибыла делегация представителей Дании, Эстонии, Франции, Швеции и высокопоставленных чиновников ООН
Международная делегация послов и представителей ООН посетила Харьков, чтобы увидеть разрушения, вызванные российскими обстрелами, городской голова представил им план восстановления отопительной инфраструктуры города на следующую зиму.
Ежедневно на контрольно-пропускных пунктах задерживают до 10 мужчин, которые пытаются незаконно пересечь границу - Демченко
По словам представителя Государственной пограничной службы Украины, ежедневно на пунктах пропуска задерживают до 10 мужчин, которые пытаются незаконно пересечь границу по поддельным документам.
Оккупанты обстреляли Харьков и около 15 населенных пунктов области: есть погибшие и раненые
В результате российских обстрелов в Харьковской области погибли 2 мирных жителей, еще 3 получили ранения, повреждены жилые дома и инфраструктура в около 15 населенных пунктах.
Блокада на границе с Польшей: в очередях находится около 1700 грузовиков
Около 1700 грузовиков ждут в очередях на въезд в Украину после того, как польские фермеры разблокировали два пункта пропуска на границе с Украиной.
На Волыни в аварии погибли водитель и пассажир: еще один человек в больнице
Два человека погибли и один госпитализирован в результате автомобильной аварии, в которой BMW врезался в дерево в Горохове, Волынская область.
За прошедшие сутки враг обстрелял 5 населенных пунктов Луганщины
Вчера враг обстрелял 5 населенных пунктов Луганской области - Стельмаховку, Грековку, Куземеновку, Макеевку и Невское - из артиллерии, минометов и беспилотных летательных аппаратов.
Войска рф ночью и утром обстреляли две общины на Сумщине - ОВА
российские войска ночью и утром обстреляли два населенных пункта в Сумской области Украины, зафиксировано 11 взрывов от артиллерийского огня.