Войска рф осуществили 81 обстрел приграничных территорий Сумщины: пострадал местный житель

ukenru
Эксклюзив
Наплыв клиентов: как за время запрета мужчинам свободно выезжать из Украины выросло количество дел о незаконной переправке через границу (инфографика)
  •  59334 просмотра

Наплыв клиентов: как за время запрета мужчинам свободно выезжать из Украины выросло количество дел о незаконной переправке через границу (инфографика)

Эксклюзив
На фоне скандала с прокурорами-"инвалидами": нардеп рассказала о попытке рекордного повышения расходов на зарплату прокурорам
  •  79271 просмотра

На фоне скандала с прокурорами-"инвалидами": нардеп рассказала о попытке рекордного повышения расходов на зарплату прокурорам

Эксклюзив
Контроль за деятельностью АРМА есть только на бумаге: общественный совет не работает, а аудит заблокирован
  •  87100 просмотра

Контроль за деятельностью АРМА есть только на бумаге: общественный совет не работает, а аудит заблокирован

Эксклюзив
Сохранили производство и имеем увеличение количества предпринимателей - мэр Броваров о бизнес-климате в громаде во время войны
  •  84265 просмотра

Сохранили производство и имеем увеличение количества предпринимателей - мэр Броваров о бизнес-климате в громаде во время войны

Эксклюзив
Необходимо и в дальнейшем менять строительные нормы, чтобы люди с инвалидностью имели беспрепятственный доступ ко всем помещениям - нардеп
  •  75701 просмотра

Необходимо и в дальнейшем менять строительные нормы, чтобы люди с инвалидностью имели беспрепятственный доступ ко всем помещениям - нардеп

Украина предлагает разместить на своей территории пакет ракетного сдерживания - Зеленский
  •  83079 просмотра

Украина предлагает разместить на своей территории пакет ракетного сдерживания - Зеленский

Эксклюзив
Случаи оценки активов без фактического осмотра начали появляться при новом руководителе АРМА Думе - эксперт
  •  93456 просмотра

Случаи оценки активов без фактического осмотра начали появляться при новом руководителе АРМА Думе - эксперт

Эксклюзив
Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике
  •  112992 просмотра

Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике

Эксклюзив
Дополнительные осложнения: эксперт о последствиях возможного внесения рф в черный список FATF
  •  81859 просмотра

Дополнительные осложнения: эксперт о последствиях возможного внесения рф в черный список FATF

Эксклюзив
Легализация крипты станет новой эрой в развитии финансовой системы Украины - финтехэксперт
  •  100728 просмотра

Легализация крипты станет новой эрой в развитии финансовой системы Украины - финтехэксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украина вполне серьезно рассматривает вариант восстановления ядерного оружия - BILD

Украина вполне серьезно рассматривает вариант восстановления ядерного оружия - BILD

  •  38984 просмотра
В Венгрии запечатлели на фото и видео самую яркую комету за более чем 10 лет

В Венгрии запечатлели на фото и видео самую яркую комету за более чем 10 лет

  •  52164 просмотра
Орбана "напугал" План победы Зеленского - хочет переговоров с рф от имени ЕС

Орбана "напугал" План победы Зеленского - хочет переговоров с рф от имени ЕС

  •  30996 просмотра
Зеленский прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе

Зеленский прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе

  •  35225 просмотра
Шаг к сценарию Фукусимы: Галущенко рассказал МЭА, что рф подвергает опасности не только Украину, но и весь мир

Шаг к сценарию Фукусимы: Галущенко рассказал МЭА, что рф подвергает опасности не только Украину, но и весь мир

  •  18073 просмотра
публикации
Вместо борьбы с коррупцией: детективы НАБУ будут мониторить погодные условия

Вместо борьбы с коррупцией: детективы НАБУ будут мониторить погодные условия

  •  114315 просмотра
Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике

Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике
Эксклюзив

  •  112992 просмотра
В НАБУ объявили закупку кондиционеров с обогревом на миллион - на фоне энергетически сложной зимы

В НАБУ объявили закупку кондиционеров с обогревом на миллион - на фоне энергетически сложной зимы

16 октября 2024, 12:02  •  139643 просмотра
Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности

Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности
Эксклюзив

15 октября 2024, 14:58  •  170381 просмотра
Сроки досудебного расследования по делу экс-министра Сольского истекут через два месяца - доказательств виновности нет

Сроки досудебного расследования по делу экс-министра Сольского истекут через два месяца - доказательств виновности нет

15 октября 2024, 11:48  •  153327 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Венгрии запечатлели на фото и видео самую яркую комету за более чем 10 лет

В Венгрии запечатлели на фото и видео самую яркую комету за более чем 10 лет

  •  52164 просмотра
17 октября: Всемирный день донорства и трансплантации органов, Международный день кредитных союзов

17 октября: Всемирный день донорства и трансплантации органов, Международный день кредитных союзов

  •  112177 просмотра
Всемирный день продовольствия, День шефа, День бездомной кошки. Что еще можно отметить 16 октября

Всемирный день продовольствия, День шефа, День бездомной кошки. Что еще можно отметить 16 октября

16 октября 2024, 03:09  •  116871 просмотра
В роскошном швейцарском отеле установили фигуру бродяги

В роскошном швейцарском отеле установили фигуру бродяги

15 октября 2024, 15:43  •  104604 просмотра
15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

15 октября 2024, 03:03  •  130817 просмотра
Актуальное
Войска рф осуществили 81 обстрел приграничных территорий Сумщины: пострадал местный житель

Войска рф осуществили 81 обстрел приграничных территорий Сумщины: пострадал местный житель

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 20:43  •  3690 просмотра

Read in English

российские войска совершили 81 обстрел приграничных территорий Сумской области, зафиксировано 146 взрывов. Пострадал местный житель, повреждены гражданские объекты в нескольких громадах.

В течение дня 17 октября российская армия 81 раз обстреляла приграничные территории Сумской области, пострадал человек. Об этом сообщает Сумская ОГА, пишет УНН.

В течение дня россияне совершили 81 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 146 взрывов. Обстрелам подверглись Степановская, Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Шалыгинская, Эсманьская, Свесская, Дружбовская, Середино-Будская громады,

- говорится в сообщении.

Детали

Миропольская община: осуществлен удар FPV дроном (1 взрыв), минометный обстрел (6 взрывов), с БпЛА взрывного предмета типа ВОГ (1 взрыв), пуски КАБ (2 взрыва). В результате обстрела поврежден автомобиль.

Краснопольская громада: враг бил из миномета (10 взрывов), ствольной артиллерии (6 взрывов), РСЗО (6 взрывов). В результате обстрела повреждены нежилое помещение, агротехника, магазин, водонапорная башня. Также произошли сбросы с БпЛА взрывных устройств типа ВОГ (7 взрывов), удары FPV дронами (4 взрыва).

Свесская община: россияне ударили из ствольной артиллерии (3 взрыва).

Белопольская община: нанесены удары FPV дронами (2 взрыва), обстрелы из минометов (3 взрыва). В результате ранения получил местный житель.

Середино-Будская община: осуществлены удары FPV дронами (12 взрывов), артиллерийский обстрел (1 взрыв).

Николаевская сельская община: осуществлен обстрел ударным БпЛА типа «Герань-2» (1 взрыв). В результате обстрела повреждены админпомещение, нежилое помещение.

Хотинская община: россияне ударили из артиллерии (11 взрывов), FPV дронами (6 взрывов).

Эсманская громада: 7 мин сбросил враг на территорию громады. Также зафиксированы удары FPV дронами (3 взрыва), артобстрел (6 взрывов).

Шалыгинская громада: 23 мины сбросил враг на территорию громады. Также были удары FPV дронами (4 взрыва).

Юнаковская община: осуществлены удары FPV дронами (2 взрыва), пуски КАБ (4 взрыва).

Дружбовская община: зафиксированы удары FPV дронами (3 взрыва).

Путивльская громада: 3 мины сбросили россияне на территорию громады.

Великописаревская община: осуществлен удар FPV дроном (1 взрыв), минометный обстрел (3 взрыва), пуск с вертолета 4-х ракет НАР (4 взрыва)

Степановская община: произошел сброс с БпЛА взрывного устройства (1 взрыв).

Днепропетровщина: оккупанты обстреляли Марганец, трое раненых17 октября 2024, 13:49 • 10254 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоВойна
mnogostvolnaya-raketnaya-ustanovkaМногоствольная ракетная установка
khesa-shakhed-136Шахед-136