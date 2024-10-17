Войска рф осуществили 81 обстрел приграничных территорий Сумщины: пострадал местный житель

В течение дня 17 октября российская армия 81 раз обстреляла приграничные территории Сумской области, пострадал человек. Об этом сообщает Сумская ОГА, пишет УНН.

В течение дня россияне совершили 81 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 146 взрывов. Обстрелам подверглись Степановская, Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Шалыгинская, Эсманьская, Свесская, Дружбовская, Середино-Будская громады, - говорится в сообщении.

Детали

Миропольская община: осуществлен удар FPV дроном (1 взрыв), минометный обстрел (6 взрывов), с БпЛА взрывного предмета типа ВОГ (1 взрыв), пуски КАБ (2 взрыва). В результате обстрела поврежден автомобиль.

Краснопольская громада: враг бил из миномета (10 взрывов), ствольной артиллерии (6 взрывов), РСЗО (6 взрывов). В результате обстрела повреждены нежилое помещение, агротехника, магазин, водонапорная башня. Также произошли сбросы с БпЛА взрывных устройств типа ВОГ (7 взрывов), удары FPV дронами (4 взрыва).

Свесская община: россияне ударили из ствольной артиллерии (3 взрыва).

Белопольская община: нанесены удары FPV дронами (2 взрыва), обстрелы из минометов (3 взрыва). В результате ранения получил местный житель.

Середино-Будская община: осуществлены удары FPV дронами (12 взрывов), артиллерийский обстрел (1 взрыв).

Николаевская сельская община: осуществлен обстрел ударным БпЛА типа «Герань-2» (1 взрыв). В результате обстрела повреждены админпомещение, нежилое помещение.

Хотинская община: россияне ударили из артиллерии (11 взрывов), FPV дронами (6 взрывов).

Эсманская громада: 7 мин сбросил враг на территорию громады. Также зафиксированы удары FPV дронами (3 взрыва), артобстрел (6 взрывов).

Шалыгинская громада: 23 мины сбросил враг на территорию громады. Также были удары FPV дронами (4 взрыва).

Юнаковская община: осуществлены удары FPV дронами (2 взрыва), пуски КАБ (4 взрыва).

Дружбовская община: зафиксированы удары FPV дронами (3 взрыва).

Путивльская громада: 3 мины сбросили россияне на территорию громады.

Великописаревская община: осуществлен удар FPV дроном (1 взрыв), минометный обстрел (3 взрыва), пуск с вертолета 4-х ракет НАР (4 взрыва)

Степановская община: произошел сброс с БпЛА взрывного устройства (1 взрыв).

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