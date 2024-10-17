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Війська рф здійснили 81 обстріл прикордонних територій Сумщини: постраждав місцевий житель

Київ • УНН

 • 43306 перегляди

російські війська здійснили 81 обстріл прикордонних територій Сумської області, зафіксовано 146 вибухів. Постраждав місцевий житель, пошкоджено цивільні об'єкти в кількох громадах.

Війська рф здійснили 81 обстріл прикордонних територій Сумщини: постраждав місцевий житель

Протягом дня 17 жовтня російська армія 81 раз обстріляла прикордонні території Сумської області, постраждав чоловік. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.

Протягом дня росіяни здійснили 81 обстріл прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 146 вибухів. Обстрілів зазнали Степанівська, Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Шалигинська, Есманьська, Свеська, Дружбівська, Середино-Будська громади,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Миропільська громада: здійснено удар FPV дроном (1 вибух), мінометний обстріл (6 вибухів), із БпЛА вибухового предмету типу ВОГ (1 вибух), пуски КАБ (2 вибухи). Внаслідок обстрілу пошкоджено автомобіль.

Краснопільська громада: ворог бив з міномету (10 вибухів), ствольної артилерії (6 вибухів), РСЗВ (6 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено нежитлове приміщення, агротехніку, магазин, водонапірну башту. Також відбулися скидання з БпЛА вибухових пристроїв типу ВОГ (7 вибухів), удари FPV дронами (4 вибухи).

Свеська громада: росіяни вдарили зі ствольної артилерії (3 вибухи).

Білопільська громада: завдано удари FPV дронами (2 вибухи), обстрілу з мінометів (3 вибухи). Внаслідок поранення отримав місцевий мешканець.

Середино-Будська громада: здійснено удари FPV дронами (12 вибухів), артилерійський обстріл (1 вибух).

Миколаївська сільська громада: здійснено обстріл ударним БпЛА типу "Герань-2" (1 вибух). Внаслідок обстрілу пошкоджено адмінприміщення, нежитлове приміщення.

Хотінська громада: росіяни вдарили з артилерії (11 вибухів), FPV дронами (6 вибухів).

Есманьська громада: 7 мін скинув ворог на територію громади. Також зафіксовано удари FPV дронами (3 вибухи), артобстріл (6 вибухів).

Шалигинська громада: 23 міни скинув ворог на територію громади. Також були удари FPV дронами (4 вибухи).

Юнаківська громада: здійснено удари FPV дронами (2 вибухи), пуски КАБ (4 вибухи).

Дружбівська громада: зафіксовано удари FPV дронами (3 вибухи).

Путивльська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади.

Великописарівська громада: здійснено удар FPV дроном (1 вибух), мінометний обстріл (3 вибухи), пуск з гвинтокрила 4-х ракет НАР (4 вибухи)

Степанівська громада: відбулося скидання з БпЛА вибухового пристрою (1 вибух).

Дніпропетровщина: окупанти обстріляли Марганець, троє поранених17.10.24, 16:49 • 13368 переглядiв

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