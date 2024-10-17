Дніпропетровщина: окупанти обстріляли Марганець, троє поранених
Київ • УНН
Російські війська обстріляли Марганець на Дніпропетровщині. Поранено трьох людей, пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, автомобілі та комунікації.
Армія рф обстріляла Марганець на Дніпропетровщині, чоловік та дві жінки отримали поранення. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
"Троє людей поранені у Марганці. У лікарні 56-річний чоловік та жінки 47 і 68 років. Усі в стані середньої тяжкості", - повідомив Лисак.
За його словами, люди постраждали під час ворожого артобстрілу міста. Через атаку пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, авто, комунікації.
Обстріл тривав близько двох годин: окупанти атакували вибухотехніків на Дніпропетровщині, службове авто згоріло16.10.24, 15:52 • 11314 переглядiв