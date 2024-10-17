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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 5070 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Дніпропетровщина: окупанти обстріляли Марганець, троє поранених

Київ • УНН

 • 13366 перегляди

Російські війська обстріляли Марганець на Дніпропетровщині. Поранено трьох людей, пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, автомобілі та комунікації.

Дніпропетровщина: окупанти обстріляли Марганець, троє поранених

Армія рф обстріляла Марганець на Дніпропетровщині, чоловік та дві жінки отримали поранення. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

"Троє людей поранені у Марганці. У лікарні 56-річний чоловік та жінки 47 і 68 років. Усі в стані середньої тяжкості", - повідомив Лисак.

За його словами, люди постраждали під час ворожого артобстрілу міста. Через атаку пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, авто, комунікації.

Обстріл тривав близько двох годин: окупанти атакували вибухотехніків на Дніпропетровщині, службове авто згоріло16.10.24, 15:52 • 11314 переглядiв

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