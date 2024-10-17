Днепропетровщина: оккупанты обстреляли Марганец, трое раненых
Киев • УНН
Российские войска обстреляли Марганец на Днепропетровщине. Ранены три человека, повреждены частные дома, хозяйственные постройки, автомобили и коммуникации.
Армия рф обстреляла Марганец на Днепропетровщине, мужчина и две женщины получили ранения. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
«Три человека ранены в Марганце. В больнице 56-летний мужчина и женщины 47 и 68 лет. Все в состоянии средней тяжести», - сообщил Лысак.
По его словам, люди пострадали во время вражеского артобстрела города. Из-за атаки повреждены частные дома, хозяйственные постройки, авто, коммуникации.
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