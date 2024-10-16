Обстрел длился около двух часов: оккупанты атаковали взрывотехников на Днепропетровщине, служебное авто сгорело

Армия рф обстреляла группу взрывотехников на Днепропетровщине, служебная машина сгорела, а правоохранителям удалось добраться до укрытия, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.

Детали

По данным полиции, 15 октября группа взрывотехников ГУНП в Днепропетровской области в одном из сел Марганецкой громады осуществляла специальные взрывотехнические работы по уничтожению неразорвавшихся боеприпасов.

«В 17 часов начался обстрел, который длился около двух часов. Оккупанты целились из артиллерии и дронов по месту, где стоял служебный автомобиль. Машина получила значительные повреждения, а затем выгорела дотла. Правоохранители укрылись от вражеских снарядов сначала в лесополосе, а после им удалось переместиться в укрытие», - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, никто из полицейских не пострадал.

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