Обстрел длился около двух часов: оккупанты атаковали взрывотехников на Днепропетровщине, служебное авто сгорело
Киев • УНН
Группа взрывотехников попала под обстрел в селе Марганецкой громады. Служебный автомобиль сгорел, но правоохранители успели укрыться в укрытии, никто не пострадал.
Армия рф обстреляла группу взрывотехников на Днепропетровщине, служебная машина сгорела, а правоохранителям удалось добраться до укрытия, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.
Детали
По данным полиции, 15 октября группа взрывотехников ГУНП в Днепропетровской области в одном из сел Марганецкой громады осуществляла специальные взрывотехнические работы по уничтожению неразорвавшихся боеприпасов.
«В 17 часов начался обстрел, который длился около двух часов. Оккупанты целились из артиллерии и дронов по месту, где стоял служебный автомобиль. Машина получила значительные повреждения, а затем выгорела дотла. Правоохранители укрылись от вражеских снарядов сначала в лесополосе, а после им удалось переместиться в укрытие», - говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, никто из полицейских не пострадал.
Оккупанты атаковали дронами бригаду энергетиков на Днепропетровщине30 сентября 2024, 13:17 • 12939 просмотров