Обстріл тривав близько двох годин: окупанти атакували вибухотехніків на Дніпропетровщині, службове авто згоріло
Київ • УНН
Група вибухотехніків потрапила під обстріл у селі Марганецької громади. Службовий автомобіль згорів, але правоохоронці встигли сховатися в укритті, ніхто не постраждав.
Армія рф обстріляла групу вибухотехніків на Дніпропетровщині, службова машина згоріла, а правоохоронцям вдалося дістатися до укриття, передає УНН із посиланням на Нацполіцію.
Деталі
За даними поліції, 15 жовтня група вибухотехніків ГУНП в Дніпропетровській області в одному із сіл Марганецької громади здійснювала спеціальні вибухотехнічні роботи зі знищення нерозірваних боєприпасів.
"О 17 годині почався обстріл, який тривав близько двох годин. Окупанти цілили з артилерії та дронів по місцю, де стояв службовий автомобіль. Машина зазнала значних пошкоджень, а потім вигоріла вщент. Правоохоронці укрилися від ворожих снарядів спочатку у лісосмузі, а після їм вдалося переміститися до укриття", - йдеться у повідомленні.
За даними правоохоронців, ніхто з поліцейських не постраждав.
Окупанти атакували дронами бригаду енергетиків на Дніпропетровщині30.09.24, 16:17 • 13270 переглядiв