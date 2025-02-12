Войска рф атаковали Киевскую область дронами и ракетами, возник пожар, есть повреждения - КОВА
Киев • УНН
Российские войска атаковали Киевскую область дронами и ракетами ночью 12 февраля. В Обуховском районе возник пожар, а в Бориспольском повреждены 9 домов и автомобиль.
В ночь на 12 февраля российские оккупанты в очередной раз атаковали Киевскую область. Враг использовал дроны и ракеты, в результате атаки есть пожар, повреждены дома и автомобиль. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация, пишет УНН.
"В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Предварительно пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено,
Однако, в результате российской атаки в Обуховском районе зафиксирован пожар нежилых помещений.
Кроме того, в Бориспольском районе региона обломками сбитых дронов повреждены 9 частных домов и автомобиль.
Оперативные службы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий атаки. Подробная информация позже,
Напомним
В результате вражеского обстрела в четырех районах Киева зафиксированы разрушения и пожары. В Оболонском районе погиб один человек, самый большой пожар охватил 600 кв. м складского здания.