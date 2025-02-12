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Войска рф атаковали Киевскую область дронами и ракетами, возник пожар, есть повреждения - КОВА

Войска рф атаковали Киевскую область дронами и ракетами, возник пожар, есть повреждения - КОВА

Киев  •  УНН

 • 10475 просмотра

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Российские войска атаковали Киевскую область дронами и ракетами ночью 12 февраля. В Обуховском районе возник пожар, а в Бориспольском повреждены 9 домов и автомобиль.

В ночь на 12 февраля российские оккупанты в очередной раз атаковали Киевскую область. Враг использовал дроны и ракеты, в результате атаки есть пожар, повреждены дома и автомобиль. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация, пишет УНН.

"В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Предварительно пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено,

- говорится в сообщении.

Однако, в результате российской атаки в Обуховском районе зафиксирован пожар нежилых помещений.

Кроме того, в Бориспольском районе региона обломками сбитых дронов повреждены 9 частных домов и автомобиль.

Оперативные службы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий атаки. Подробная информация позже,

- добавили в КОВА.

Напомним

В результате вражеского обстрела в четырех районах Киева зафиксированы разрушения и пожары. В Оболонском районе погиб один человек, самый большой пожар охватил 600 кв. м складского здания.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВойнаКиевКиевская область
kievКиев

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