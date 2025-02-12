Війська рф атакували Київщину дронами і ракетами, виникла пожежа, є пошкодження - КОВА
Київ • УНН
Російські війська атакували Київську область дронами та ракетами вночі 12 лютого. В Обухівському районі виникла пожежа, а в Бориспільському пошкоджено 9 будинків та автомобіль.
В ніч на 12 лютого російські окупанти вкотре атакували Київську область. Ворог використовував дрони та ракети, внаслідок атаки є пожежа, пошкоджені будинки та автомобіль. Про це повідомляє Київська обласнавійськової адміністрації, пише УНН.
"В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Попередньо постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено,
Однак, внаслідок російської атаки в Обухівському районі зафіксовано пожежу нежитлових приміщень.
Крім того, у Бориспільському районі регіону уламками збитих дронів пошкоджено 9 приватних будинків та автівка.
Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків атаки. Детальна інформація згодом,
Нагадаємо
Внаслідок ворожого обстрілу у чотирьох районах Києва зафіксовані руйнування та пожежі. В Оболонському районі загинула одна людина, найбільша пожежа охопила 600 кв. м складської будівлі.