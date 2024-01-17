Войска рф атаковали Херсон: погиб 65-летний мужчина

Днем, 17 января, оккупационные войска рф нанесли удар по Днепровскому району Херсона, в результате чего погиб человек. Об этом заявил глава областной военной администрации Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

В Днепровском районе под удар врага попала гражданская машина. К сожалению, от полученных ранений погиб 65-летний водитель. Соболезнования близким погибшего.. - написал Прокудин.

Дополнение

В результате российского обстрела Херсона пострадала 71-летняя женщина. Сейчас она находится в больнице со взрывной травмой, ранениями предплечья и головы.

Напомним,

Также во время обстрела российскими войсками Херсона в жилом районе города вспыхнул пожар.

Известно, что во время удара по Днепровскому району погиб 37-летний мужчина. Кроме того, ранения получила 81-летняя жительница города.

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