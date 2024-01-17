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Війська рф атакували Херсон: загинув 65-річний чоловік

Війська рф атакували Херсон: загинув 65-річний чоловік

Київ • УНН

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Російські війська атакували Дніпровський район Херсона, в результаті чого загинув 65-річний.

Вдень, 17 січня, окупаційні війська рф завдали удару по Дніпровському районі Херсона, внаслідок чого загинув чоловік. Про це заявив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає УНН.

Деталі 

У Дніпровському районі під удар ворога потрапила цивільна автівка. На жаль, від отриманих поранень загинув 65-річний водій. Співчуття близьким загиблого…

- написав Прокудін.

Доповнення 

Внаслідок російського обстрілу Херсона постраждала 71-річна жінка. Наразі вона перебуває у лікарні з вибуховою травмою, пораненнями передпліччя та голови.

Нагадаємо

Також під час обстрілу російськими військами Херсона у житловому районі міста спалахнула пожежа. 

Відомо, що під час удару по Дніпровському районі загинув 37-річний чоловік. Крім того, поранення отримала 81-річна мешканка міста.

росіяни атакують Херсонщину: поранено чотирьох цивільних17.01.24, 15:40 • 22635 переглядiв

Володимир Омельченко

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