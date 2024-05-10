Войска рф атаковали Днепропетровскую область дронами и артиллерией: есть разрушения

В течение суток, 10 мая, российские военные полтора десятка раз атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе и артиллерией. Об этом рассказал председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Никопольщина. Райцентр, Покровская, Марганецкая, Мировская громады. Всюду в течение дня было неспокойно. Агрессор целился по району полтора десятка раз - дронами-камикадзе и артиллерией - рассказал Лысак.

По его словам, информации о раненых пока нет. Однако есть разрушения.

В частности, изуродованы частный дом, коммунальное учреждение, хозяйственная постройка. Также задело газопровод и линию электропередач.

Обследование пораженных территорий продолжается. Какие еще убытки нанес враг, уточняется - подытоживает председатель ОВА.

Напомним

Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак заявил, что в пятницу, 10 мая, Силы ПВО сбили вражескую ракету над Днепропетровщиной.