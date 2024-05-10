Над Дніпровським районом збили ворожу ракету
Київ • УНН
Ворожу ракету успішно перехопили сили протиповітряної оборони над Дніпровським районом.
Ворожу ракету успішно збили сили протиповітряної оборони над Дніпровським районом на Дніпропетровщині, повідомив у п'ятницю голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
Влучна робота ППО. А значить, наше небо – чисте. Над Дніпровським районом збили ворожу ракету. Оборонці, дякую!
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