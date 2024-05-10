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Війська рф атакували Дніпропетровщину дронами та артилерією: є руйнування

Війська рф атакували Дніпропетровщину дронами та артилерією: є руйнування

Київ • УНН

 • 21606 перегляди

10 травня російські військові п'ятнадцять разів атакували Дніпропетровську область за допомогою безпілотників-камікадзе та артилерії, пошкодивши приватний будинок, муніципальну установу, господарську будівлю, газопровід та лінію електропередач, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Протягом доби, 10 травня, російські військові півтора десятка разів атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе та артилерією. Про це розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі 

Нікопольщина. Райцентр, Покровська, Марганецька, Мирівська громади. Всюди протягом дня було неспокійно. Агресор цілив по району півтора десятки разів – дронами-камікадзе та артилерією 

- розповів Лисак. 

За його словами, інформації про ранених наразі немає. Проте є руйнування. 

Зокрема, понівечені приватний будинок, комунальний заклад, господарська споруда. Також зачепило газогін і лінію електропередач.

Обстеження уражених територій триває. Яких ще збитків завдав ворог, уточнюється

- підсумовує голова ОВА. 

Нагадаємо 

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що у п'ятницю, 10 травня, Сили ППО збили ворожу ракету над Дніпропетровщиною.

Володимир Омельченко

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