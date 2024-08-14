Воины АТО возмущены планами НАБУ допросить их: "Пусть едут ко мне в окоп"

Ветераны АТО и военнослужащие выразили возмущение относительно намерений НАБУ и САП допросить их по делу против экс-министра аграрной политики Николая Сольского. В комментариях для УНН они подчеркнули, что в стране идет война, и сейчас есть более насущные дела, чем изъятие земель у воинов, которые защищают страну от врага.

Один из военнослужащих (имя и фамилия не разглашаются из соображений безопасности) предложил детективам приехать на допрос к нему в окоп. "Пусть допрашивают, пусть приедут ко мне в окоп и допрашивают. В стране война, а ребят прессуют, пока они воюют и не могут ничего сделать. Это полный беспорядок. Ребята в окопах жизнь свою кладут, а они никак не могут ту землю поделить, не наживутся никак", - сказал он.

Другой военнослужащий отметил, что получил землю законно и не понимает, что именно пытаются выяснить антикоррупционеры, подчеркнув, что в Украине есть более важные вопросы. "Я получил землю абсолютно законно, не знаю, что они там увидели и почему хотят допрашивать. Я сейчас на службе. Если хотят допрашивать - пусть приезжают. Мне кажется, что есть дела поважнее в нашем государстве сегодня, но если хотят - пусть занимаются, если больше нечем", - добавил он.

Контекст

Директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что в деле против экс-министра агрополитики Николая Сольского детективы планируют допросить АТОвцев, которых насчитывается более полутора тысяч. НАБУ утверждает, что восемь лет назад воины якобы незаконно приватизировали земельные участки в Сумской области, которые были в пользовании Национальной аграрной академии, с помощью Сольского, который тогда был адвокатом. Однако Верховный Суд и экспертизы уже опровергли эту версию, доказав, что указанные земельные участки не принадлежали НААН.

Другие экспертизы, которые вероятно свидетельствовали в пользу Сольского и АТОвцев, НАБУ пыталось скрыть и аннулировать.